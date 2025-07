Il catalogo d'arte '50 opere per il Giubileo' in Senato, con Patrizia Giannone e Giovanni Perreca – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2025 Si è tenuta a Roma, presso la Sala Nassirya del Senato, la presentazione del catalogo artistico "Cinquanta opere per il Giubileo". Si tratta di un catalogo contenente cinquanta quadri e opere pittoriche dedicate al tema della fede e della speranza. A presentare le opere, tra gli altri il senatore Fina. Presenti anche l'artista Patrizia Giannone, autrice di una delle opere del catalogo. "La mia opera rappresenta un un gabbiano che vola sopra un mare mosso con tanti scogli, che rappresentano le difficoltà della vita". Lo scrittore Giovanni Perreca ha spiegato che questo catalogo "rappresenta la speranza in questo momento in cui il mondo è infiammato dalle guerre". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev