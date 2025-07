Accordo Ue-Usa sui dazi, Meloni: Bisogna lavorare e capire come sostenere i settori colpiti – Il video

(Agenzia Vista) Addis Abeba, 28 luglio 2025 “Bisogna continuare a lavorare per ottenere un accordo che sia il migliore possibile, dopodiché sedersi e interrogarsi su come si faccia a sostenere eventuali settori che dovessero essere particolarmente colpiti.” Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull'accordo sui dazi tra Ue e Usa, a margine del terzo vertice Onu sui sistemi alimentari ad Addis Abeba, in Etiopia. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev