Dazi, Tajani: "Vero tema è rapporto dollaro-euro, la Bce deve ridurre il costo del denaro" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 luglio 2025 "Quello di cui si dovrebbe parlare di più è la questione del rapporto euro-dollaro. Questo è il nodo principale da affrontare, il dollaro si è svalutato del 17%, più dei dazi del 15%, ed è lì che bisogna andare ad incidere. Sono settimane che chiedo alla Bce di intervenire per affrontare questo tema. Questo rapporto riguarda tutte le monete, quindi il commercio internazionale. Ritengo si debba ridurre ancora il costo del denaro, così come era stato fatto durante il Covid. Siamo al 2% e si può arrivare anche a zero, e pensare al quantitative easing, in modo da avere più denaro in circolazione e rendere più competitivi i nostri prodotti sui mercati mondiali per fare un tesoretto utile alla politica industriale sostenendo le imprese, la sanità e la sicurezza dell'Europa" così il Ministro Tajani, intervenendo alla conferenza in cui è stata presentata la tappa finale degli Stati Generali del Mezzogiorno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev