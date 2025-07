Dazi, Von Der Leyen: "15% è buon accordo, porterà stabilita da ambo i lati Atlantico" – Il video

(Agenzia Vista) Turnberry, 28 luglio 2025 "È un accordo enorme. Porterà stabilità. Porterà prevedibilità. Questo è molto importante per le nostre imprese da entrambe le sponde dell’Atlantico. Si tratta di tariffe del 15% su tutti i fronti, tutto incluso. Gli investimenti, come appena descritto dal Presidente, andranno negli Stati Uniti e ci saranno acquisti da quelle parti. In effetti, il mercato europeo è aperto. Parliamo di 450 milioni di persone. Quindi, è un buon accordo. È un accordo enorme. Le negoziazioni sono state difficili. Lo sapevo dall’inizio ed è stato davvero molto duro, ma siamo giunti a buone conclusioni per entrambe le parti. Quindi, ancora una volta, congratulazioni e molte grazie" così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen durante la conferenza stampa congiunta con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo aver trovato l'accordo sui dazi a Turnberry in Scozia. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev