(Agenzia Vista) Turnberry, 28 luglio 2025 Si è tenuto in Scozia un incontro tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen in Scozia, concluso con un accordo sui dazi al 15%. Le immagini della stretta di mano. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev