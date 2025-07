Meloni in Etiopia: L'insicurezza alimentare è un problema sia politico che economico – Il video

(Agenzia Vista) Addis Abeba, 28 luglio 2025 “L'insicurezza alimentare è in ogni suo aspetto, una questione politica, ma non solo, è anche e soprattutto una questione economica. Commetteremmo un grave errore se ci limitassimo a guardare ai sistemi alimentari attraverso il volto della povertà, della sofferenza e della fame. I sistemi alimentari sono un motore di crescita e sviluppo, sia per le nazioni più fragili che per quelle economicamente più solide.“ Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo intervento al terzo vertice Onu sui sistemi alimentari ad Addis Abeba, in Etiopia. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev