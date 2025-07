Meloni: Nostro obiettivo non è creare dipendenza, ma sostenere autosufficienza Paesi africani – Il video

(Agenzia Vista) Addis Abeba, 28 luglio 2025 “Il nostro obiettivo, lo abbiamo ripetuto più volte, non è creare dipendenza, ma sostenere l'autosufficienza. Questo obiettivo implica anche quella che comunemente chiamiamo sovranità alimentare, il diritto delle persone a plasmare il proprio modello produttivo in base alla propria identità.“ Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo intervento al terzo vertice Onu sui sistemi alimentari ad Addis Abeba, in Etiopia. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev