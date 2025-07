(Agenzia Vista) Turnberry, 28 luglio 2025 “Abbiamo buone notizie. Abbiamo raggiunto un accordo. È un buon accordo per tutti. […] Avremo una tariffa del 15%. ” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo l'incontro con la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen in Scozia. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev