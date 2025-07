Campidoglio rimuove cartelli su ddl sicurezza, Salvini: E' imbarazzante e allucinante – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 luglio 2025 “Ritengo allucinante la censura nei confronti di una libera espressione, nel senso che io vado in giro per Roma o per Milano, vedo manifesti che inneggiano al comunismo, Potere al popolo, falce e martello, idee lontanissime da me, ma mai nella vita da amministratore pubblico mi permetterei di strappare o di cancellare, o di imbavagliare qualcuno.” Così il ministro dei trasporti Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev