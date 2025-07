Dazi, Barelli (FI): "L'accordo apra una fase di ripensamento di alcune norme in Ue" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 luglio 2025 "Antonio Tajani ha sempre sostenuto che fra Stati Uniti e Europa devono essere cancellati i dazi, per l'interesse comune. Bisogna essere in due per trovare la soluzione. Dobbiamo proseguire a lavorare visto i nostri rapporti sicuramente privilegiati con gli Stati Uniti. L'accordo sui dazi apre sicuramente una fase, che noi sosteniamo all'interno del Partito Popolare Europeo, di ripensamento di alcune norme e di alcune relazioni economiche che devono tener conto di questa novità" così il deputato Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev