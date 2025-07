Dazi, Calenda: Indennizzi per le imprese? "Ciò significa che i cittadini pagheranno i soldi a Trump" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 luglio 2025 "Un'ulteriore assurdità del Governo è che adesso progettano di pagare degli indennizzi alle imprese. Il che significa che i cittadini pagheranno soldi a Trump. Quel che bisognerebbe fare, e lo si doveva fare da due anni, è fare un piano, come quello da noi presentato, per abbattere i costi dell'energia per le imprese e un piano di investimenti per l'innovazione com'era Industria 4.0. Ora stiamo andando contro un muro" così il leader di Azione Carlo Calenda. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev