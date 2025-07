Dazi, Sportiello (M5s): "Un'umiliazione totale che porta la firma del duo Meloni-Von Der Leyen" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 luglio 2025 "Meloni si diceva pontiera con gli Stati Uniti, ma il risultato è una resa totale. L'Europa sosterrà 15% di dazi. L'Italia rischia 23 miliardi di export in meno e oltre 100mila posti di lavoro, in più 0 tasse per i colossi del web statunitense che il Movimento 5 Stelle proponeva invece di tassare, maggiori acquisti in gas americano e 450 miliardi in armi per i prossimi 10 anni pattuiti in sede Nato. Un'umiliazione epocale che porta la firma del duo Von Der Leyen-Meloni" così la deputata Sportiello del Movimento 5 Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev