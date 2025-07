Gaza, Trump: Sto parlando con Netanyahu per elaborare piani, situazione difficile per ostaggi – Il video

(Agenzia Vista) Turnberry, 28 luglio 2025 “È molto difficile trattare con Hamas. […] Sto parlando con Netanyahu e stiamo elaborando diversi piani, è una situazione molto difficile, se non avessero gli ostaggi, le cose andrebbero molto velocemente.” Così il Presidente degli Stai Uniti Donald Trump a Turnberry, in Scozia durante un incontro con la stampa insieme al Primo Ministro del Regno Unito Keir Starmer. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev