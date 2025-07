Giuli: Denunciare il marcio e il malaffare contribuisce a valorizzare il nostro cinema – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 luglio 2025 “Voglio essere chiaro fin da subito: per qualcuno fuori da quest'Aula denunciare il marcio e il malaffare è incompatibile con la valorizzazione del nostro cinema. Ecco, io penso sia esattamente il contrario. Non è soltanto una questione di giustizia, è il modo migliore per rispettare aiutare chi fa cinema con impegno, con passione, con talento e con correttezza.” Così il ministro della cultura Alessandro Giuli durante l'informativa in Senato sulla situazione del cinema italiano. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev