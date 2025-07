(Agenzia Vista) Roma, 29 luglio 2025 “La valorizzazione del cinema, sia come mezzo di espressione artistica e comunicativa, sia come filiera produttiva e industriale da salvaguardare, è uno dei punti fermi dell'agenda di questo Governo.” Così il ministro della cultura Alessandro Giuli durante l'informativa in Senato sulla situazione del cinema italiano. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev