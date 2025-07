Guerra a Gaza, Trump: "Situazione terribile, dobbiamo sfamare i bambini palestinesi" – Il video

(Agenzia Vista) Turnberry, 28 luglio 2025 "Abbiamo anche discusso, ovviamente, di Gaza. E penso che, prima di passare alla fase due, cioè a ciò che accadrà dopo, vogliamo assicurarci che i bambini vengano sfamati. Abbiamo fatto una donazione una settimana fa di 60 milioni di dollari, destinati interamente al cibo. Speriamo solo che il cibo arrivi a chi ne ha bisogno, perché spesso, come sai, quando si fa qualcosa lì, viene preso da Hamas o da qualcun altro, ma viene comunque sottratto. Tuttavia, siamo pronti ad aiutare. Vogliamo aiutare. È una situazione terribile. È sempre stata terribile per molti anni, ma è bello sentire che la pensi come me. Dobbiamo aiutare per ragioni umanitarie prima di fare qualsiasi altra cosa. Dobbiamo nutrire i bambini. Quindi abbiamo inviato molti aiuti alimentari. Gran parte del cibo che sta arrivando lì è stato inviato dagli Stati Uniti" così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante l'incontro con il primo ministro inglese Starmer a Turnberry, in Scozia. Courtesy: X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev