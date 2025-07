(Agenzia Vista) Turnberry, 28 luglio 2025 "Concederemo una nuova deadline di non più di 10 o 12 giorni a partire da oggi. Non c'è motivo di aspettare. Voglio essere generoso, ma non vediamo progressi" così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante l'incontro con il primo ministro inglese Starmer a Turnberry, in Scozia. Courtesy: X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev