Sovraffollamento carcerario, La Russa: Stato ha dovere di assicurare condizioni di vita civile – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 luglio 2025 “Se lo Stato ha il dovere di punire chi sbaglia, ha anche il dovere di assicurare condizioni di vita civile a chi sta scontando in carcere la pena che gli è stata comminata .” Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa, durante l'incontro con la stampa in occasione della cerimonia del Ventaglio, nella sala Koch, in Senato. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev