Starmer: "Riconosceremo la Palestina, se Israele non porrà fine al massacro a Gaza" – Il video

(Agenzia Vista) Londra, 29 luglio 2025 "Il nostro obiettivo rimane un Israele sicuro e protetto, accanto a uno Stato palestinese vitale e sovrano. Ma in questo momento tale obiettivo è sotto pressione come mai prima d’ora. Ho sempre detto che riconosceremo uno Stato palestinese come contributo a un vero processo di pace nel momento di massimo impatto per la soluzione dei due Stati. Con questa soluzione ora minacciata, questo è il momento di agire. Pertanto, oggi, come parte di questo processo verso la pace, posso confermare che il Regno Unito riconoscerà lo Stato di Palestina presso l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre, a meno che il Governo israeliano non compia passi concreti per porre fine alla situazione terribile a Gaza, accettare un cessate il fuoco e impegnarsi per una pace sostenibile a lungo termine, rilanciando la prospettiva di una soluzione a due Stati. Questo include consentire alle Nazioni Unite di riprendere la fornitura di aiuti e dichiarare chiaramente che non ci saranno annessioni in Cisgiordania. Nel frattempo, il nostro messaggio ai terroristi di Hamas rimane invariato e inequivocabile. Devono immediatamente rilasciare tutti gli ostaggi, sottoscrivere un cessate il fuoco, disarmare e accettare che non avranno alcun ruolo nel governo di Gaza" così il primo ministro inglese Keir Starmer. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev