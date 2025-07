Starmer scherza con Trump: Grazie per l'invito a golf, ma ti inviterò a una partita di calcio – Il video

(Agenzia Vista) Turnberry, 28 luglio 2025 Scambio di battute tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Primo Ministro del Regno Unito Keir Starmer che, durante il loro incontro a Turnberry, in Scozia ringrazia il Tycoon: “Grazie per la tua ospitalità e per averci fatto vedere questo fantastico campo da golf. Ti inviterò a una partita di calcio, prima o poi.” Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev