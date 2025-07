Trump: A Gaza situazione terribile, vogliamo dare da mangiare ai bambini – Il video

(Agenzia Vista) Turnberry, 28 luglio 2025 “Vogliamo dare da mangiare ai bambini, abbiamo dato un contributo e potremmo spendere 60 milioni di dollari, tutti destinati al cibo. Speriamo solo che il cibo vada a chi ne ha bisogno, perché, come sapete, quando si fa qualcosa lì, Hamas o qualcun altro se ne appropria. Ma noi siamo pronti ad aiutare, sapete, vogliamo aiutare, è una situazione terribile.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Turnberry, in Scozia durante un incontro con la stampa insieme al Primo Ministro del Regno Unito Keir Starmer. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev