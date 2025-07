Accordo dazi Usa-Ue, Giorgetti: Tariffa del 15% comprende anche quelli di base del 5% – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2025 “Io ricordo che la tariffa del 15% è una tariffa, e questo è un aspetto che non è di dettaglio, che ricomprende i precedenti di base, pari a circa il 5%, il 4,8%, quindi l'incremento non è esattamente un incremento del 15%. E comunque, come ho già ricordato, le negoziazioni sono ancora in corso per definire aspetti che non saranno di dettaglio, ma che noi ci proponiamo in qualche modo di ricondurre a difendere esattamente i settori e i prodotti di maggiore rilevanza e strategicità per l'economia italiana.” Così il Ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sui dazi, durante il suo intervento al Question Time alla Camera. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev