Emergenza incendi boschivi in Grecia, a Kithira velivoli Vigili del Fuoco in azione per bonifiche – Il video

(Agenzia Vista) Kithira, 30 luglio 2025 Prosegue l'impegno dei due velivoli canadair della flotta aerea del Corpo nazionale, impegnati in Grecia nella lotta agli incendi boschivi. Nella clip le attività operative svolte in formazione con due velivoli greci sull'area di Kithira, nell'Attica, per le operazioni di bonifica. Courtesy: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev