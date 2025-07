(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2025 “Sul Medio Oriente è persino scontato, purtroppo, affermare che la situazione a Gaza diviene di giorno in giorno drammaticamente più grave e intollerabile.” Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l'incontro con la stampa per la Cerimonia del Ventaglio in Quirinale. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev