Magi (+Europa): "Abbiamo denunciato Salvini per istigazione all'odio razziale" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 luglio 2025 "Questo è l’esposto con cui abbiamo denunciato Matteo Salvini e la Lega per istigazione e propaganda dell’odio razziale, reati previsto dal nostro codice penale, dopo la campagna di affissioni indegna che ha riempito Roma e altre città d’Italia, che giustamente è stata coperta e ritirata dal Campidoglio. Non c’entra nulla la libertà di espressione, la libertà di pensiero e la libertà di fare lotta politica, ma di prendere un’identità, come quella di un uomo nero, di una rom e di una persona con la capigliatura dread e dire che sono delinquenti. Commettere reati è una responsabilità personale, quello della Lega è invece istigare e propagandare l’odio razziale e pensiamo si debba procedere nei confronti di Salvini. C’è poco da fare le vittime, c’è poco da continuare con il vittimismo a reti unificate: questa non è censura. È violazione della legge e la legge va rispettata e le persone vanno rispettate" così il deputato Riccardo Magi di +Europa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev