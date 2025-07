Mattarella: "L'antisemitismo si alimenta anche di stupidità" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2025 “Una tendenza diffusa alla contrapposizione irriducibile, all'intolleranza, alle opinioni diverse dalle proprie, a rifugio di slogan superficiali, in pregiudizi, tra i quali riaffiora gravissimo l'antisemitismo che si alimenta anche di stupidità.” Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l'incontro con la stampa per la cerimonia del ventaglio, in Quirinale. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev