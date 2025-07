Mattarella: Potenze globali aspirano a essere temute e non ammirate, con danni per autorevolezza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2025 “Oggi molti protagonisti della vita internazionale aspirano essere temuti più che stimati e ammirati. Questa scelta può forse produrre qualche vantaggio nell'immediato, ma colpisce e incrina ampiamente e forse azzera per il futuro fiducia, prestigio, autorevolezza e quindi stabile ed effettiva influenza nella comunità internazionale.” Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l'incontro con la stampa per la cerimonia del ventaglio, in Quirinale. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev