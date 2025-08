Approvata in Ucraina legge anti corruzione, voluta da Ue Zelensky: Stato ascolti l'opinione pubblica – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 01 agosto 2025 “Desidero ringraziare tutti i parlamentari per aver approvato il mio disegno di legge, ora ufficialmente legge. Ho appena firmato il documento e il suo testo sarà pubblicato immediatamente. Questa è una garanzia del corretto funzionamento indipendente degli organi anticorruzione del nostro Stato e di tutte le forze dell'ordine. È la decisione giusta. 331 deputati l'hanno sostenuta. È stata approvata esattamente come necessario, sia in prima lettura che nel suo complesso. È molto importante che lo Stato ascolti l'opinione pubblica.” Così il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev