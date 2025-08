Caso Bova Ceretti, ora Rocío Muñoz Morales vuole l’affido esclusivo delle bambine. E ingaggia l’avvocato che Totti usò per Ilary Blasi

Secondo il Corriere della Sera è pronto il ricorso al Tribunale civile di Roma. Nelle carte emerge come il caso dell'influencer Martina non sia isolato

Rocío Muñoz Morales, (ex) compagna di Raoul Bova, ha già dato mandato al suo avvocato Antonio Conte di presentare al più presto un ricorso al Tribunale civile di Roma per ottenere l’affido e il mantenimento delle due bambine avute dal compagno. A riportare la notizia è oggi Giovanna Cavalli su il Corriere della Sera. L’attrice e showgirl spagnola, 37 anni, si troverebbe in Puglia, con le piccole Luna e Alma, in una location riservata per tutelare le minori. Anche perché, da quando Fabrizio Corona ha divulgato audio e messaggi che Bova ha inviato alla modella-influencer Martina Ceretti la loro famiglia è finita sotto i riflettori.

Lei sceglie lo stesso avvocato di Totti. E nel ricorso si parla della figura genitoriale dell’attore

Lei e Bova stavano insieme ufficialmente da 12 anni. E poco importa se lui nei messaggi in cui avrebbe ricevuto un ricatto (ora sotto la lente della procura di Roma) afferma di esser separato da due. Rocío ha scelto lo stesso legale che Totti scelse nel divorzio con Ilary Blasi per contrattaccare. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera l’attrice intende smentire le dichiarazioni di Raoul, che raccontava al telefono di essere single da un pezzo. Perché fino ad almeno maggio scorso i due, anche se non sposati, erano in una regolare vita di coppia. Con alti e bassi, ma legati. Nel ricorso Rocio racconterebbe inoltre che Martina Ceretti non è un caso isolato. E si menzionano altri comportamenti di Bova che non lo mettono in buona luce come genitore. Non solo, il suo ufficio stampa sta preparando un corposo dossier contro alcuni giornali che le hanno attribuito flirt e altre indiscrezioni negli ultimi giorni, con eventuale risarcimento dei danni, che verrà devoluto in beneficenza.