Da Sorrentino a Guadagnino ecco il Festival di Venezia 2025: date, orari dei film dentri e fuori il concorso

Dal 27 agosto al 6 settembre torna la Mostra del Cinema: si apre con La Grazia di Paolo Sorrentino, in concorso film di Del Toro, Lanthimos, Jarmusch e Bigelow

Ad aprire la Mostra sarà La Grazia di Paolo Sorrentino, con Toni Servillo e Anna Ferzetti. Ma il Festival del Cinema di Venezia 2025 offre molto di più: titoli attesissimi come Frankenstein di Guillermo del Toro, Bugonia di Yorgos Lanthimos, No Other Choice di Park Chan-wook, Jay Kelly di Noah Baumbach e The Wizard of the Kremlin di Olivier Assayas arricchiscono un Concorso internazionale dal respiro globale. Il programma si articola in diverse sezioni. Prima fra tutte quella del concorso ufficiale: 21 titoli in gara per il Leone d’Oro, tra cui Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch, The Testament of Ann Lee di Mona Fastvold e Orphan di László Nemes. Nella sezione fuori concorso, quest’anno si va da After the Hunt di Luca Guadagnino a In the Hand of Dante di Julian Schnabel, fino a Chien 51 di Cédric Jimenez, film di chiusura. Per quello che riguarda le serie TV, al Lido debuttano Il Mostro di Stefano Sollima, Portobello di Marco Bellocchio e Un Prophète di Enrico Maria Artale. Nella sezione documentari, spazio a registi come Werner Herzog (Ghost Elephants), Sofia Coppola (Marc by Sofia) e Roberto Andò (Ferdinando Scianna).

Il grande schermo si riaccende sulla Laguna. Il Festival di Venezia si appresta a inaugurare la sua 82esima edizione, in programma dal 27 agosto al 6 settembre 2025. Tra première mondiali, ritorni d’autore e nuovi linguaggi visivi, la Mostra del Cinema di Venezia offre un cartellone variegato che mette in dialogo il cinema d’autore con le nuove tendenze. Sotto la direzione di Alberto Barbera, il programma si presenta ricco di sorprese: tra i titoli più attesi, La Grazia di Paolo Sorrentino – film d’apertura – e Frankenstein di Guillermo del Toro, insieme a opere firmate da autori come Yorgos Lanthimos, Park Chan-wook, Jim Jarmusch, Kathryn Bigelow e Noah Baumbach.

I film in programma alla mostra del Cinema

La Mostra del Cinema di Venezia si svolge da mercoledì 27 agosto a sabato 6 settembre 2025. Le proiezioni si distribuiscono lungo l’intera giornata, generalmente con inizio al mattino (ore 9.00 circa) e proseguimento fino a tarda serata, con repliche notturne per alcuni film. I giorni con maggiore concentrazione di eventi sono l’apertura, il 27 agosto, il weekend, 30 e 31 agosto, e la giornata conclusiva con la cerimonia di premiazione, il 6 settembre. Le location principali saranno la Sala Grande del Palazzo del Cinema, per le proiezioni principali e cerimonie ufficiali, la Sala Darsena, dove vengono proiettate le anteprime e i titoli Fuori Concorso e il PalaBiennale, spazio per proiezioni aperte al pubblico e repliche.

Il cinema all’aperto: proiezioni e location speciali

Anche nel 2025 il Festival di Venezia porta il cinema fuori dalle sale, coinvolgendo la città intera. Sono previsti eventi all’aperto in location suggestive come: i Giardini della Biennale, Piazza San Marco, per eventi collaterali e incontri e l’Arena di Campo San Polo, per le proiezioni speciali in collaborazione con il Comune di Venezia. Questi spazi ospitano film classici restaurati, documentari musicali e titoli della sezione Venezia Classici, con ingresso spesso gratuito o a prezzo simbolico.

Calendario proiezioni: come orientarsi tra le novità

Il calendario delle proiezioni ufficiale sarà disponibile sul sito della Biennale pochi giorni prima dell’inizio del Festival. Le prime anticipazioni però confermano l’apertura il 27 agosto, con La Grazia di Sorrentino e l’inizio delle proiezioni in tutte le sezioni dal 28 agosto. Per di più, quello del 31 agosto – 2 settembre sarà un weekend ricco di anteprime mondiali, con Bugonia, Frankenstein e Jay Kelly. Il 6 settembre Chien 51 chiuderà la kermesse insieme alla cerimonia di premiazione. Il consiglio per i cinefili è scaricare l’app ufficiale della Biennale per prenotare i biglietti e monitorare gli aggiornamenti quotidiani.