Trump: Il Canada deve pagare una tariffa equa – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 31 luglio 2025 “Devono pagare una tariffa equa. Tutto qui, è molto semplice. Hanno applicato tariffe molto, molto alte ai nostri agricoltori, alcune fino al 200%. E hanno trattato i nostri agricoltori molto male, hanno trattato il nostro Paese molto male per annni. Io amo il Canada, abbiamo così tanti amici in Canada, ma sono stati guidati molto male. Tutto ciò che vogliamo è equità per il nostro Paese.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui dazi e anche dopo la decisione del Canada di riconoscere lo Stato di Palestina. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev