Mondiali, magia di Pellacani: bronzo nel trampolino. Ceccon ultimo nei 100 farfalla, Pilato e Bottazzi in finale 50 rana. Le finali di oggi

Terza medaglia per la tuffatrice romana nel mondiale di Singapore

Terza medaglia per Chiara Pellacani nei Mondiali di Singapore 2025. L’azzurra ha vinto il bronzo nel trampolino da tre metri con 323.20 alle spalle della coppia di cinesi Yiwen Chena, oro e Jia Chen, argento. Il bronzo individuale segue l’oro vinto dalla tuffatrice romana nel sincro misto con Matteo Santoro e il bronzo nel trampolino da 1 metro.

🥉 CHIARA MAGICAAA! SEI BRONZOOO MONDIALE 🌍



😍 Fantastica Chiara Pellacani che conquista una spettacolare medaglia di bronzo dal trampolino dei 3 metri con 323.20 punti. Un mondiale da favola!



📸 @DBM_Media #azzurri #federnuoto #tuffi #diving #AQUASingapore2025 pic.twitter.com/g0r9akMQOT — Federnuoto (@FINOfficial_) August 2, 2025

Ceccon ultimo nei 100 farfalla

Brutta prestazione per Thomas Ceccon nella finale dei 100 farfalla. Ottavo e ultimo posto per l’azzurro in una gara che non è la sua specialità e che non aveva preparato. A vincere è stato il francese Maxime Grousset, che con 49,62 ha stabilito il nuovo record europeo. Nell’intervista post gara ai microfoni della Rai il nuotatore azzurro è però apparso sereno: «Gli altri hanno fatto tre tempi molto bassi, e anche avere uno che fa 49 secondi vicino non è il massimo, ma poco importa» ha detto. «Il tempo sinceramente non mi interessa, bastava rinuotare una finale. È un peccato essere arrivato ultimo perché è brutto ma va bene così». La prestazione ai mondiali di Singapore potrebbe essere l’ultima volta in cui Ceccon nuota questa specialità: «Non penso che preparerò più questa gara in futuro», ma la concentrazione è già rivolta alla staffetta di domani, dove l’azzurro spera di raggiungere la quarta medaglia dei suoi mondiali: «Spero di riuscirci, nessun italiano c’è mai riuscito».

Le fianali in programma oggi

Il programma di gare della giornata di oggi è fitto di finali, 5 quelle in programma che coinvolgono i nuotatori azzuri. Sono attesi in vasca Silvia Di Pietro nei 50 farfalla, Leonardo Deplano per i 50 stile libero uomini, Thomas Ceccon per i 100 farfalla e Simona Quadarella per gli 800 stile libero donne. Conclude il programma di giornata la staffetta mista stile libero in cui sarà presente la batteria italiana.