Trump: I sottomarini nucleari vicino alla Russia? Putin ci ha minacciati, mandati per sicurezza Usa – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 02 agosto 2025 “Dovevamo farlo, dobbiamo stare attenti. C'è stata una minaccia e non l'abbiamo ritenuta appropriata, lo faccio, per la sicurezza del nostro popolo. Una minaccia è stata fatta da un ex presidente russo e proteggeremo il nostro popolo.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Courtesy: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev