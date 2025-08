Trump: Gli Usa vinceranno la corsa per l'Intelligenza artificiale – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 02 agosto 2025 “Che ci piaccia o no, ci troviamo improvvisamente impegnati in una competizione frenetica per costruire e definire questa tecnologia rivoluzionaria che determinerà il futuro della civiltà stessa. […] L'America è il Paese che ha dato il via alla corsa all'intelligenza artificiale e, come presidente degli Stati Uniti, sono qui oggi per dichiarare che l'America la vincerà.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Courtesy: X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev