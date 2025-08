Finge di suonare una sirena della polizia per passare nel traffico, ma supera pure i carabinieri: com’è finita la serata di un 34enne ubriaco nel Napoletano

L'uomo era a bordo della sua auto con altri quattro amici. La trovata per non restare imbottigliato nel traffico. L'inseguimento dei carabinieri tra le vie di Giuliano in Campania

La sua era un’idea tanto semplice quanto efficace per superare il traffico, almeno finché non si è ritrovato davanti i carabinieri. Un 34enne in provincia di Napoli aveva pensato bene di riprodurre la sirena assordante di una volante della polizia dalla sua vettura. Con lui c’erano altri quattro amici, avevano passato insieme la serata di certo divertendosi a superare tutti con quello stratagemma. Fino a quando sono passati davanti a una gazzella dei carabinieri, anche loro in coda nel traffico.

Quando i militari sono riusciti a fermare l’auto del 34enne dopo un inseguimento a Giuliano in Campania, è stato evidente che la serata dei cinque a bordo dell’auto era andata avanti con diversi brindisi. È bastato avvicinarsi allo sportello dell’auto perché i carabinieri vedessero come era stata organizzata la bravata: il 34enne riproduceva la sirena della polizia dal suo smartphone, che aveva collegato allo stereo dell’auto. A concludere la serata del gruppo è arrivato anche l’alcoltest per l’uomo alla guida. Esame risultato positivo e che gli è costato una denuncia per guida in stato di ebbrezza.