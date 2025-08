Martufello, la satira sui politici e il ritorno del Bagaglino sulla Rai: «Non è possibile: la Banca d’Italia non vuole»

Lo show concluso ormai più vent'anni fa e le voci di un possibile ritorno sulla Rai. Secondo il comico, non ci sarà alcun ritorno. Non almeno come lo avrebbero voluto gli ideatori del programma

Un ritorno del Bagaglino sulla Rai «non ci sarà, non è possibile», taglia corto il comico Martufello, al secolo Fabrizio Maturani. Intervistato da Fanpage, il cabarettista tra i volti più iconici dello show comico torna sulla voce circolata tempo fa. Proprio durante i primi mesi del governo Meloni, l’idea era tornata a circolare: riportare sulla Rai quello show che negli anni ’90 faceva satira e prendeva in giro i politici. Un ritorno sicuramente desiderato dai suoi ideatori, in primis il regista Pier Francesco Pingitore. Ma pare ostacolato dalla Banca d’Italia, almeno secondo Martufello.

«I politici che fanno ridere più dei comici»

Negli ultimi anni in cui il Bagaglino era andato in onda sui canali Mediaset, le accuse da molti erano che ormai quella satira aveva fatto il suo tempo. «Quei molti non capivano nulla – commenta Martufello – La satira era sempre quella. Forse il problema stava nel fatto che i politici cominciavano a far più ridere dei comici, ma quella è un’altra storia. Una volta c’erano grandi figure, ora non è più così».

La Banca d’Italia contro il Bagaglino

Certo resta l’idea di un ritorno, magari proprio al Salone Margherita di Roma. Peccato però che la proprietà non sia d’accordo: «Quello che vorremmo fare è mettere in scena un ultimo spettacolo all’interno del Salone Margherita. Un modo per ringraziare tutto il nostro pubblico e dire “è finita”. Ma purtroppo la Banca d’Italia, che ne detiene la proprietà, si è ripresa il teatro e non ce lo fa fare». Martufello ricorda l’ultimo spettacolo un po’ profetico, “La Presidente” con Valeria Marini: «Poi la struttura venne chiusa. Il Salone lo concedono in via eccezionale per qualche evento di beneficenza. Ma se vuoi fare uno show di 30-50 repliche ti rispondono di no».