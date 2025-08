Autostrade per l'Italia presenta il simulatore di guida per migliorare la sicurezza al volante – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 agosto 2025 Il progetto Dba (Driver Behaviour Analysis) di Autostrade per l’Italia studia il comportamento dei guidatori in prossimità dei cantieri autostradali tramite un simulatore di guida in realtà aumentata. Coinvolge quattro università italiane d’eccellenza e utilizza droni e intelligenza artificiale per raccogliere dati e creare scenari di simulazione. Grazie a un digital twin dettagliato del tratto A26 Borgomanero-Novara, sono stati sviluppati scenari immersivi. Le simulazioni confrontano la segnaletica tradizionale con soluzioni innovative per migliorare la sicurezza. L’obiettivo è valutare l’efficacia di nuovi interventi e aumentare la sicurezza di viaggiatori e lavoratori. Courtesy: Autostrade per l'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev