Giubileo dei Giovani, Mantovano: "Il sistema ha funzionato, abbattute barriere burocratiche" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 agosto 2025 "Il bilancio si commenta da sé, centinaia di migliaia di giovani venuti da tutto il mondo, anche da Paesi in conflitto, venuti per ascoltare un messaggio molto chiaro, un richiamo a scelte di coraggio e all’esigenza che queste vengano fatte al momento giusto. Per quanto riguarda il Governo e tutte le Istituzioni che hanno contribuito con grande impegno alla riuscita di questa giornata del Giubileo, non possiamo che dire grazie. Così come ringraziamo tutti i volontari e tutti i professionisti che hanno contribuito a questo evento così importante. Che si è svolto senza la minima sbavatura, senza il minimo cedimento e in assoluta sicurezza. Credo che dalla giornata di oggi ci debba essere anche un grande insegnamento civile. Si è parlato spesso di metodo Giubileo ma la collaborazione tra le istituzioni va data per scontata" così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, a margine della messa finale del Giubileo dei Giovani a Tor Vergata. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev