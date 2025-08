Meloni: "Con la Pedemontana finisce l'isolamento insensato delle Marche" – Il video

(Agenzia Vista) Macerata, 04 agosto 2025 "Parliamo di un progetto estremamente strategico nel quale noi abbiamo creduto. Abbiamo lavorato insieme per costruire una visione unitaria con la Regione e anche con i sindaci e le comunità territoriali. Ovviamente abbiamo lavorato per individuare le risorse necessarie. Oggi segna l'avvio della realizzazione del tratto sud della Pedemontana, che in futuro collegherà le province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, con la possibilità anche di connettersi all'Abruzzo, a Roma e a Spoleto. L'infrastruttura metterà al centro questo territorio. Il primo obbiettivo e tirare fuori le Marche da questo isolamento insensato" così la premier Giorgia Meloni intervenendo all'inaugurazione dei lavori della Pedemontana Sud delle Marche a Cessapalombo (Macerata). Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev