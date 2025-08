Meloni: "Con la Pedemontana Sud delle Marche, la Regione esce dall'isolamento" – Il video

(Agenzia Vista) Macerata, 04 agosto 2025 "La giornata di oggi cambierà il destino di questo territorio, la Pedemontana è fondamentale e tirerà fuori le Marche da un isolamento insensato considerata la sua posizione geografica. C'è stato un sistema di viabilità che ha condizionato la vita di imprese, lavoratori e cittadini. Con questa infrastruttura diamo l'opportunità di poter competere avendo gli strumenti per farlo, per consentire alle aziende di trasportare facilmente i prodotti ed esportarli, mettendole nelle condizioni di base per poter dimostrare loro valore" così la premier Giorgia Meloni intervenendo all'inaugurazione dei lavori della Pedemontana Sud delle Marche. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev