Meloni: "Sono certa che i marchigiani sapranno utilizzare al meglio lo strumento della Zes" – Il video

(Agenzia Vista) Macerata, 04 agosto 2025 "La sfida per una Regione come questa a maggior ragione non è una sfida legata all'assistenza, è una sfida legata alla capacità di mettere questo territorio nella condizione di competere avendo gli strumenti dei quali ha bisogno. Stamattina abbiamo portato un altro strumento che non vale solamente per questo territorio, vale per tutta la Regione Marche: abbiamo annunciato che nel Consiglio dei Ministri di oggi noi approveremo una norma che consente anche a tutta la Regione Marche, alle sue aziende di utilizzare la Zona Economica Speciale. Varrà per le Marche, varrà anche per l'Umbria, cioè, stiamo lavorando sulle Regioni in transizione. Abbiamo combattuto anche come sapete a livello europeo, ma quello che abbiamo visto nel mezzogiorno d'Italia con l'attivazione della Zona Economica Speciale è stato straordinario. Qualche giorno fa il Presidente di Confindustria e il Presidente di European House Ambrosetti raccontavano dei dati dal punto di vista delle aziende, che raccontano come nel Mezzogiorno d'Italia, grazie alla ZES, dal primo gennaio del 2024 siano stati creati circa 35mila posti di lavoro, ogni euro investito con la ZES produce un altro 1,6 euro di indotto. E oggi siamo in grado di allargare questo strumento anche a questo territorio e io so e sono certa che i marchigiani sapranno utilizzare molto bene questo strumento" così la premier Giorgia Meloni intervenendo all'inaugurazione dei lavori della Pedemontana Sud delle Marche a Cessapalombo (Macerata). Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev