Calenda visita casa privata Pertini riaperta al pubblico: Aveva modi anarchici, era genuino e duro – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 agosto 2025 “Nelle sue memorie il nonno racconta tante storie su Pertini. Era una persona dai modi anarchici, per cui il cerimoniale non gli piaceva per niente. Era molto genuino, certe volte anche di molto duro. Era un uomo che teneva tantissimo all'eleganza.” Così il Segretario di Azione, Carlo Calenda. Courtesy: Instagram Carlo Calenda Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev