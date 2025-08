Caso Almasri, Baldino (M5s): "Meloni rivendica le sue azioni, questo Governo non ci rappresenta" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 agosto 2025 "Meloni addirittura rivendica l'azione di un Governo che ha messo su un volo di Stato militare un criminale accusato di stupro di bambini. Una vergogna, come è una vergogna aver lasciato che un genocida Netanyahu sterminasse 60mila palestinesi. Non sono stati capaci nemmeno di fermare il memorandum di cooperazione militare con Israele. Questo è un Governo che non ci rappresenta" così la deputata Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev