(Agenzia Vista) Roma, 05 agosto 2025 "Processare tre membri del Governo, che hanno agito in piena legalità per la sicurezza degli italiani, non fermerà il cammino delle riforme. Fratelli d'Italia è a fianco della premier Meloni che, a differenza di altri, non fugge davanti le sue responsabilità" così il senatore Salvo Sallemi di Fratelli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev