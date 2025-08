Francis Ford Coppola sarebbe ricoverato al Policlinico di Tor Vergata. Da quanto apprende l’ANSA, il regista dei capolavori come Il Padrino e Apocalypse now, è entrato in reparto questa mattina. Il premio Oscar, a metà luglio, era stato al Magna Grecia Festival, in Calabria, per presentare il suo ultimo film Megalopolis.

In aggiornamento