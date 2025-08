Netanyahu: A fine della settimana darò le istruzioni a IDF per sconfiggere il nemico a Gaza – Il video

(Agenzia Vista) Israele, 05 agosto 2025 “Dobbiamo continuare a stare insieme e combattere insieme per raggiungere gli obiettivi della guerra che tutti ci siamo prefissati: la sconfitta del nemico, la liberazione dei nostri ostaggi e la promessa che Gaza non rappresenterà più una minaccia per Israele. Più avanti questa settimana, guiderò l'IDF su come raggiungere questi tre obiettivi”. Così il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Courtesy: Youtube Primo Ministro Israele Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev