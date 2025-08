Prudenzano (Confintesa): 91% contratti di Cgil, Cisl e Uil? "Dato falsato, non c'è libertà scelta" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 05 agosto 2025 "Il Cnel ha reso pubblico il gradimento dei contratti collettivi, dichiarando che il 91% dei contratti collettivi sono sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil. Questo dato, seppur numericamente corretto, in realtà deriva da una misurazione falsata, perché in realtà non c'è possibilità di scelta per molte aziende medie e piccole di scegliere. Infatti se lo si fa scatta una serie di meccanismi, di controlli e di, tra virgolette, intimidazioni burocratiche che fanno in modo che l'azienda non abbiano alcuna intenzione di cambiare contratti collettivi migliori. E in più, i contratti collettivi, specialmente delle grandi aziende, prevedono che non si possa iscrivere nessun lavoratore a che non sia firmatario del contratto. Sarebbe come a dire che non si possono votare partiti che non sono ancora presenti in Parlamento, sarebbe assurdo. Quindi, i dati sono corretti, ma non sono corretti, perché non c'è libertà di scelta per aziende e lavoratori di poter scegliere da chi farsi tutelare" così il segretario di Confintesa Francesco Prudenzano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev