Tajani: "Con la Zes in Umbria e Marche più investimenti e agevolazioni per le imprese" – Il video

(Agenzia Vista) Ancona, 05 agosto 2025 "Il Governo approva un provvedimento fondamentale per la crescita economica delle Marche e dell'Umbria, perché da oggi le Marche e l'Umbria faranno parte della Zona Economica Speciale unica, che porterà a maggiori investimenti e a maggiori agevolazioni a tutte le imprese marchigiane e umbre, nonché a coloro che vorranno investire in questo territorio. Questo provvedimento si aggiunge alla proposta che è portata in Consiglio dei Ministri, che è stata approvata dalla zona economica esclusiva, che riguarda invece il mare, e quindi permette di sfruttare fino a 200 miglia nautiche dalla costa il mare da parte dei nostri pescatori e non solo. Quindi risorse nuove, che aiuteranno la crescita di questa bellissima Regione" così il Ministro Tajani ad Ancona. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev