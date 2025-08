La gaffe sull’inglese del ministro Urso alla Camera, così l’Italia ospita «una fattoria» dell’intelligenza artificiale – Il video

A Montecitorio si parla di una delle infrastrutture tecnologiche più avanzate in Italia. Ma è diventata un'azienda agricola: lo scivolone del ministro delle Imprese e del Made in Italy

Per due secondi il ministro del Made In Italy, Adolfo Urso, si è fermato mentre leggeva il suo discorso. Qualcosa non gli tornava, ma a un certo punto doveva andare avanti e così si è lanciato. Il ministro però è scivolato in un errore di traduzione dall’inglese, che è finito dritto sui social. Durante il question time alla Camera, Urso illustrava le potenzialità tecnologiche dell’Italia nel settore delle giga-factory europee. Ed è stato a quel punto che qualcuno nel suo staff non deve essersi accorto dell’errore infilato sul suo foglio.

La gaffe sull’AI di Urso

Urso stava sottolineando i primati tecnologici del nostro Paese: «L’Italia è l’unico Paese europeo a ospitare tre tra i più potenti supercomputer al mondo». Faceva riferimento al supercomputer di Leonardo a Bologna, vantando l’emergente eccellenza italiana nel settore dell’intelligenza artificiale. Ma nel momento in cui ha citato le «AI-factories», il ministro le ha tradotte erroneamente come «fattorie», confondendo il termine tecnico inglese che indica fabbriche e in questo caso le strutture dedicate all’intelligenza artificiale con il suono che suggeriva la parola in italiano. Così una delle infrastrutture più avanzate dal punto di vista tecnologico è diventata un’azienda agricola.