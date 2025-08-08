Incendio alla moschea cattedrale di Cordoba, le fiamme dopo un cortocircuito: ancora ignoti i danni – Il video

Le fiamme sarebbero partite dalla cappella di Almanzor, all'interno dell'edificio Patrimonio dell'Umanità e tra i più rappresentativi esempi di arte islamica in Spagna

Un incendio è scoppiato nella Moschea Cattedrale di Cordoba, nella regione meridionale dell’Andalusia. L’incendio è divampato intorno alle 21, secondo l’agenzia Efe. Le fiamme sono state avvistate in una delle cappelle, per poi propagarsi al tetto, come confermato da fonti della stessa cattedrale.

🚨BREAKING: Large Fire breaks out at Cordoba mosque-cathedral in Spain pic.twitter.com/gBfnSGPOCm — World Source News 24/7 (@Worldsource24) August 8, 2025

L’incendio per un cortocircuito

Ancora da chiarire l’entità dei danni, che rischiano di essere ingenti per un luogo considerato importantissimo simbolo culturale e storico. Fonti di polizia precisano che fino a quando l’incendio non sarà completamente spento non sarà possibile accedere all’interno per verificare i danni causati. Nella zona stanno operando cinque camion dei vigili del fuoco e una gru per controllare le fiamme. Tutti gli accessi alla Mezquita-cattedrale sono stati chiusi. Al lavoro i vigili del fuoco che considerano il rogo sotto controllo. Il quotidiano El Pais spiega che l’incendio è partito per un cortocircuito di una macchina spazzatrice nella cappella di Almanzor.

AMPLIACIÓN | Declarado un incendio en la Mezquita de Córdoba https://t.co/NOSgUFB67F pic.twitter.com/RsYulMo4a6 — CORDÓPOLIS (@cordopolis_es) August 8, 2025

La Mezquita-cattedrale: gioiello architettonico tra Islam e Cristianesimo

La Mezquita-cattedrale di Córdoba rappresenta uno dei monumenti più straordinari e simbolici della Spagna, testimonianza vivente dell’incontro tra culture diverse. Costruita nell’VIII secolo come grande moschea durante la dominazione musulmana, l’edificio conserva ancora oggi la sua struttura originale con la celebre “foresta” di colonne e archi a ferro di cavallo in pietra bianca e mattoni rossi. Dopo la Reconquista cristiana del 1236, fu trasformata in cattedrale con l’aggiunta di una navata gotica al centro della struttura islamica, creando un unicum architettonico che fonde armoniosamente elementi arabi e cristiani. Dichiarata Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 1984, la Mezquita è considerata uno degli esempi più significativi dell’arte islamica in Occidente e attira milioni di visitatori ogni anno, affascinati da questa straordinaria sovrapposizione di stili e epoche storiche.